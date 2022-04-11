Mert Hakan Yandaş: Tüm algılara karşı birlik olalım
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray zaferinin ardından konuştu. Yandaş, "Tüm algılara karşı birlik olalım" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ı 2-0 yenen Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal’ın göreve gelmesinin ardından takımdaki havanın değiştiğini belirten Mert Hakan, "Tüm algılara karşı birlik olalım" dedi.
Mert Hakan Yandaş’ın canlı yayındaki açıklamaları şu şekilde:
“Bu ara hep Zajc gol atıyor, biz atamıyoruz. Derbi sonuçta… Sezonun iki önemli maçı iki takım adına da… Biz iki maçı da kazandık. İsmail hoca geldiğinden bu yana değişen bir ortam var. Taraftar, takım içi her şeyi üst seviyeye çekti. Kazandığımız için çok mutluyuz.”
“Derbiye özel hazırlandım diyemem. Her şey geride kaldı. Bulunduğum camiaya, Fenerbahçemize hizmet etmek için elimden geleni yapıyorum.”
“Bugün kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyordum. Taraftarımıza demek istediğim, biliyorum çok sabırlılar. Taraftarımız, birlik olduğumuzda yıkılmayacağımızı görmüştür. İçten, dıştan yapılan tüm algılara karşın. İlk kaybettiğimiz maçta birbirimize girmeyelim. Birlik beraberlik kazanamayacağımız şey yok. Ben bugün Fenerbahçe’ye geldiğimi hissettim. Herkes bir yumak olsun. 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi yıkılmayalım ve şampiyonluğa yürüyelim.”
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