Mert Hakan'dan 'kaptanlık' açıklaması

Karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan Mert Hakan Yandaş, bu performansı devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Yandaş, “Bizim için zorlu geçen 3 hafta vardı. Bunun bilicinde buraya geldik. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bugün takım olarak konuştuğumuz her şeyi sahaya yansıttık. 3-0 gibi net bir skor aldık, daha fazla gol bulabilirdik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor, bir maçla kalmaması gerekiyor. Pazar günü oynayacağımız maçtan sonra önemli bir derbi var. Bütün maçlara çok iyi hazırlanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün de bizim için özel bir gündü” dedi.

“FENERBAHÇE KAPTANLIĞI ÇOK BÜYÜK BİR ONUR”

Royal Antwerp karşısında sahaya kaptan olarak çıkmasının büyük bir onur olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, “Bugün benim için çok güzel geçti. Benim için ve takım için iyi olması önemli. Kaptanlık pazubandını taktığım gün gol atıp asist yapmak, ayrı bir mutluluk. Fenerbahçe kulübünün kaptanlığını yapmak çok büyük bir onur. Bu akşamı burada bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.

Mert Hakan Yandaş, orta sahada birlikte oynadığı Jose Sosa ile ilgili ise ”Bugün sahada herkes çok iyiydi. Herkesin emeğinin hakkını vermek lazım. Kimle olursa olsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Sosa özel bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Royal Antwerp'e karşı İstanbul'da oynanan karşılaşmada alınan beraberliğin hatırlatılması üzerine ise Mert Hakan Yandaş, “Geçmişi unutmak lazım. Tabii ki orada kazanmak isterdik ama olmadı. Önümüze bakmamız lazım. Önümüzdeki iki maçı kazandığımız takdirde gruptan çıkıyoruz. Fenerbahçe armasının olduğu yerde en iyisini yapmak zorundayız” açıklamasında bulundu.



