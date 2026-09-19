Mert Müldür'ün geri dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Mert Müldür'den kötü haber geldi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbenin ardından çalışmaya devam edemeyen milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi.
EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK
Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna da çağrılmadı.
BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI
Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu toplam 282 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.