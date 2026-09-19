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Mert Müldür'ün geri dönüş tarihi belli oldu

Mert Müldür'ün geri dönüş tarihi belli oldu

19.09.2026 10:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mert Müldür'ün geri dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de dizinden sakatlanan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Mert Müldür'den kötü haber geldi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbenin ardından çalışmaya devam edemeyen milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi.

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK

Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna da çağrılmadı.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu toplam 282 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.

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