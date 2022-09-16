Mertens'in menajerinden transfer itirafı!
Galatasaray'ın, Napoli'den kadrosuna kattığı Belçikalı Dries Mertens için menajeri Stijn Francis'ten açıklama geldi. Francis, Belçikalı yıldızın neden sarı-kırmızılı kulübü tercih ettiğini açıkladı.
Galatasaray forması giyen Dries Mertens için menajerinden transfer itirafı geldi. Belçikalı yıldızın menajeri Stijn Francis, Napoli ile sözleşmesinin bitmesinin ardından oyuncusuna Juventus'un da ilgisinin olduğunu ancak Mertens'in Napoli'yle olan güçlü bağı nedeniyle bu teklifi reddettiğini söyledi.
Stijn Francis, "Galatasaray'la pazarlıkları uzun sürdü. Aşırı taleplerimiz olmamasına rağmen Napoli'den de yeni bir sözleşme teklifi gelmedi. Juventus'un da Mertens'e ilgisi vardı. Mertens için bu teklif somut ve ilginçti ancak onun Napoli ile arasında güçlü bir bağ var. Sonunda bunu da düşünerek Juventus'un teklifini reddetti ve yürekten bir seçim yaptı" ifadelerini kullandı.
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