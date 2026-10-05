Meryem Cabbaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Meryem Cabbaroğlu hangi takımda oynuyor?

Meryem Cabbaroğlu, son dönemde adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Kariyerine genç yaş kategorilerinde başlayan ve farklı takımlarda forma giyen Cabbaroğlu'nun özel hayatı ve voleybol kariyeri de araştırılıyor. İşte Meryem Cabbaroğlu hakkında merak edilenler...
MERYEM CABBAROĞLU KİMDİR?
Meryem Cabbaroğlu, 14 Şubat 2006 doğumlu Türk kadın voleybolcu. 2026 itibarıyla 20 yaşında olan Cabbaroğlu, libero pozisyonunda oynuyor ve 1,63 metre boyunda.
MERYEM CABBAROĞLU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR
TVF Spor Lisesi
MKE Ankaragücü
Alpet Zeren Spor
Zeren Spor Kulübü U18
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
MERYEM CABBAROĞLU'NUN MEVKİSİ NE?
Meryem Cabbaroğlu, libero pozisyonunda görev yapıyor.