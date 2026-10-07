Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Benin'i 3-0 yendikleri maçta milli formaya veda etti.

VEDA MAÇINDA 1 GOL 2 ASİST Messi, Benin'e karşı 3-0 kazanılan maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Nicolas Otamendi, 61. dakikada Nico Paz ve 71. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı.

MESSI İÇİN ÖZEL ANLAR Arjantin ile Benin arasındaki mücadelenin 10. dakikasında oyun durdu ve Messi için görsel şölen gerçekleşti.

GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU Messi, karşılaşmanın ardından saha ortasında bir konuşma gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu" diye konuştu.

Messi, "Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" sözlerini sarf etti.

Messi'nin açıklamaları sırasında Arjantin'den bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.