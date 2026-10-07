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Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu
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Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

7.10.2026 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

Arjantin, hazırlık maçında Benin'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi, takımının 3-0 kazandığı maçta Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Messi, karşılaşmayı 1 gol ve 2 asist ile tamamladı.

Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Benin'i 3-0 yendikleri maçta milli formaya veda etti.

Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

VEDA MAÇINDA 1 GOL 2 ASİST

Messi, Benin'e karşı 3-0 kazanılan maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Nicolas Otamendi, 61. dakikada Nico Paz ve 71. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı.

Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

MESSI İÇİN ÖZEL ANLAR

Arjantin ile Benin arasındaki mücadelenin 10. dakikasında oyun durdu ve Messi için görsel şölen gerçekleşti.

Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

Messi, karşılaşmanın ardından saha ortasında bir konuşma gerçekleştirdi.

Arjantinli yıldız, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu" diye konuştu.

Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

Messi, "Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" sözlerini sarf etti.

Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

Messi'nin açıklamaları sırasında Arjantin'den bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Messi'den Arjantin'e görkemli veda: Gözyaşları geceye damga vurdu

ARJANTİN PERFORMANSI

Arjantin Milli Takımı ile 208 maçta süre bulan Messi, 126 kez ağları havalandırdı.

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