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Messi veda maçına özel formayla çıkacak

Messi veda maçına özel formayla çıkacak

26.09.2026 00:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Messi veda maçına özel formayla çıkacak

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı’na vedasına sayılı günler kaldı. Spor giyim markası adidas, 10 numaranın sahibi yıldız oyuncunun çıkacağı son maça özel bir forma tasarladı.

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Messi, ülkesi için son kez sahaya çıkacağı 6 Ekim’deki Benin maçında kendi logosuyla tasarlanan özel formayla çıkacak. 

Arjantin bayrağından ilham alan tasarımda, ülkenin ikonik sembollerinden Mayıs Güneşiyeniden yorumlanarak formanın ön ve arka yüzüne taşınıyor. Arjantin’in en köklü sembollerinden biri olan bu özel grafik, hem ülkeye hem de mirası Arjantin futbol tarihinin ayrılmaz bir parçasına dönüşen Lionel Messi’ye saygı duruşunda bulunuyor. 

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Arjantin’in geleneksel gök mavisi ve beyaz renk paleti, Messi’nin milli takım formasıyla kariyerine damga vuran başarıları yansıtan altın rengi detaylarla zenginleşiyor.

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