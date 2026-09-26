Messi veda maçına özel formayla çıkacak

Messi, ülkesi için son kez sahaya çıkacağı 6 Ekim’deki Benin maçında kendi logosuyla tasarlanan özel formayla çıkacak.

Arjantin bayrağından ilham alan tasarımda, ülkenin ikonik sembollerinden Mayıs Güneşiyeniden yorumlanarak formanın ön ve arka yüzüne taşınıyor. Arjantin’in en köklü sembollerinden biri olan bu özel grafik, hem ülkeye hem de mirası Arjantin futbol tarihinin ayrılmaz bir parçasına dönüşen Lionel Messi’ye saygı duruşunda bulunuyor.

Arjantin’in geleneksel gök mavisi ve beyaz renk paleti, Messi’nin milli takım formasıyla kariyerine damga vuran başarıları yansıtan altın rengi detaylarla zenginleşiyor.