Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım
Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, kariyerini sarı-lacivertlilerden başka bir takımda noktalamayacağını belirtti.
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, geleceği ile ilgili açıklama yaptı.
Tecrübeli yıldız, açıklamasında kariyerini Fenerbahçe'den başka bir takımda noktalamayacağını belirtti.
İşte Mesut Özil'in açıklaması:
"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla… "
Video Haberler
- Et ve Süt Kurumu toplantısını terk ettiler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- O fabrika sökülüyor!
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler