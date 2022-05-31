Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

31 Mayıs 2022 Salı, 22:55

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

Tecrübeli yıldız, açıklamasında kariyerini Fenerbahçe'den başka bir takımda noktalamayacağını belirtti.

İşte Mesut Özil'in açıklaması:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla… "