Mesut Özil, İstanbul'da kaldı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:49

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turunda Slavia Prag ile rövanş maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil, takımla çalışmalara başlamıştı. İrfan maç kadrosunda yer alırken, Mesut Özil Çekya'ya götürülmedi.



Belinden yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, Prag yolculuğu öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yaptı.

İkilinin yaptığı toplantı sonrası Mesut'un tam olarak iyileşip, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi için çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesi kararı alındı.



