Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası

21 Şubat 2022 Pazartesi, 14:43

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, hafta içi Slavia Prag maçında 20 dakika oynattığı ve 1 asist, 2 kilit pasla karşılık aldığı 16 yaşındaki Arda Güler’i Hatay karşısında ilk 11’e aldı.

Güler profesyonel kariyerinde ilk kez bir maça 11’de başladı. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada yaptığı çağrının ardından Hatayspor karşısında ilk 11’e giren Arda Güler ortaya koyduğu performansla kendisine olan güveni bir kez daha gösterdi.

İlk yarıda %96 pas başarısı yakalayan Arda, 1 kilit pas, 10/15 İkili mücadele kazanma, 4/5 çalımla adam geçme, 1 pas arasıyla top kazanma, 2 top çalma ile oynadı.

MESUT ÖZİL'DEN ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil de Arda Güler'in performansını övenler arasındaydı. Özil, sosyal medya hesabından genç oyuncu ile olan fotoğrafını paylaşarak "Geleceğin 10 numarası" yazdı.

Arda, örnek aldığı isimlerden bahsederken, "Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.