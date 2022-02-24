Mesut Özil’den Rusya’ya tepki paylaşımı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 21:05
Mesut Özil’den Rusya’ya tepki paylaşımı
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Rusya’nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı harekatına dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de, 'savaşa hayır' paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabından, Özil forması giyen ve bir askere kırmızı kart gösteren çocuk fotoğrafı paylaşan süper star, Rusya’nın işgal hareketine tepkisini dile getirdi.


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