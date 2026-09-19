Mete Gazoz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefini Cumhuriyet'e açıkladı: 'İki madalyayı birden almak istiyorum'

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren Red Bull sporcusu milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası Finalleri'nin ardından Cumhuriyet'e konuştu.

'BÜYÜDÜĞÜMÜ ANLADIĞIM ANLARDAN BİR TANESİ' 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını taşıyan Mete Gazoz o anki hislerini şöyle anlattı: "2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda hep imrenerek bakmıştım. "Ben de bir olimpiyatta bayrağımızı taşımak istiyorum" diye içimden çok geçirmiştim. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ile beraber taşıyacağımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çünkü bu inanılmaz bir gurur ve bence bir sporcunun olimpiyat şampiyonluğuyla beraber en büyük hayali olduğunu düşünüyorum. Birazda orada aslında büyüdüğümü anladığım anlardan bir tanesiydi."

'DAHA AÇ BİR ŞEKİLDEYDİM' 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya ve 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve üç büyük turnuvada son şampiyon olma unvanını elde ederek tarihte bir ilki başaran Gazoz, "Hiçbir zaman 'ben başardım' diye düşünmedim. Çünkü bence bir sporcu ne zaman 'ben başardım' diye düşünse bence sporculuk hayatı bitmiş oluyor. Çünkü onun öyle bir disiplini olmuyor. Ben en son Avrupa şampiyonu olduktan sonra 'Hadi olimpiyatlara gidelim', 'Hadi Paris'e gidelim' düşüncesindeydim ve daha aç bir şekildeydim" ifadelerini kullandı.

'İLGİNİN BİRAZ DAHA OKÇULUĞA KAYDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM' Bireysel ve takım olarak okçuluk sporunda elde edilen başarıların ardından Türk halkının spora olan ilgisinin arttığını belirten milli okçu, "Tabii ki bizim aldığımız başarılar sayesinde ilginin biraz daha okçuluğa kaydığını düşünüyorum. Çünkü başarıyla beraber artık anne ve babalar çocuklarını okçuluk sporuna da yönlendirmeye başladı. Çocuklar da ekranlarda okçuluğu daha fazla görmeye başladılar. Bu konuda aldığımız başarıların olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

'2027'NİN FRAGMANI OLDU DİYEBİLİRİM'' 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda toplam 7 madalya kazarak kariyer rekorunu kıran Mete Gazoz performansını değerlendirdi. Gazoz, "Dünya Kupası kariyerimde kazandığım en çok madalya bu sene oldu. Bu sene bizim için aslında iki tane çok önemli turnuva vardı. Biri Avrupa Şampiyonası diğeri de Akdeniz Oyunları'ydı. İkisi de çok güzel geçti, çok güzel madalyalar kazandık. Onun dışında bütün uluslararası turnuvalarda şampiyon olduk, madalyalar kazandık. Çok güzel bir sene oldu 2027'nin fragmanı oldu diyebilirim" diye konuştu.

2027 İSTANBUL AVRUPA OYUNLARI SÖZLERİ 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları hakkında konuşan Mete Gazoz şu ifadeleri kullandı: "2027 Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'da oynanması bana neler katmaz ki demem daha doğru olur. Çok güzel bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Çünkü ilginin çok fazla olacağını düşünüyorum. Taraftar desteğinin de bize çok büyük artısının olacağını düşünüyorum. Bizi baskıya almaktansa, halkımızın önünde rezil olmayalım diye düşünmektense başarıyı hep beraber kutlayalım, hep birlikte kazanalım diye bakıyorum turnuvaya. Gerçekten de rakiplerimizin üzerinde çok ciddi baskı oluşturacağımızı düşünüyorum."