Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya!

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Mete, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 yenildi.
FRANSIZ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ
Mete, 3'üncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler klasik yayda yarışan Ulaş Berkim Tümer ve kadınlar makaralı yayda atış yapan Hazal Burun, organizasyona çeyrek finalde veda etti.
Ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı, 15'e (4 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.