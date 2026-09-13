Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya!

Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya!

13.09.2026 23:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya!

Mete Gazoz, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Mete, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 yenildi.

FRANSIZ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Mete, 3'üncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klasik yayda yarışan Ulaş Berkim Tümer ve kadınlar makaralı yayda atış yapan Hazal Burun, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı, 15'e (4 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

İlgili Konular: #mete gazoz #okçuluk #bronz madalya

İlgili Haberler

Bursaspor kendi evinde Esenler Erokspor'a takıldı!
Bursaspor kendi evinde Esenler Erokspor'a takıldı! Bursaspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.
Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Trabzonspor açıklaması!
Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Trabzonspor açıklaması! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Abdülkerim Bardakcı'dan galibiyet açıklaması: 'Gol atacağımı hissediyordum'
Abdülkerim Bardakcı'dan galibiyet açıklaması: 'Gol atacağımı hissediyordum' Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.