Mete Gazoz’a çifte ödül

01 Nisan 2022 Cuma, 08:58

Türkiye’nin en uzun soluklu spor ödülleri 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 2021 yılının Türk sporunda enlerinin ödüllendirildiği gecede Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz çifte ödülle damga vurdu. 5 milyon oyun kullandığı ödül töreninde yılın futbolcu Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun oldu.

Törende Mete Gazoz’a yılın sporcusu ödülünü veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dile kolay 68 yıldır istikrarla, başarıyla ve her geçen yıl kalite çıtasını daha fazla yükselterek düzenlenen bu önemli organizasyon için Milliyet Gazetesi’ne, önemli desteklerinden dolayı Gillette’e, değerli jüri üyelerine, oylarıyla katkıda bulunan spor severlere; bu ülkenin gençleri, sporcuları ve spor camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda salona baktığımda bu ülkenin bir ferdi olarak, bu ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu akşam burada sadece sportif başarıları değil aynı zamanda “örnek sporcu ve spor insanı” kavramını da ödüllendiriyoruz. Türk sporu büyüyor. Hedeflerimiz büyüyor. Branş çeşitliliğimiz artıyor. İşte Tokyo’da hem Olimpiyatlarda hem Paralimpik Oyunlarda gelen tarihi başarılar. Bu başarıya sporcularımız imza attılar. Antrenörlerimiz imza attılar. Federasyonlarımız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde ve Sporcu Eğitim Merkezleri’nde emek veren çalışma arkadaşlarımız, fedakar ailelerimiz imza attılar. Bugün bu sahnede ödül almaya hak kazanmış her bir arkadaşım, sadece gayretlerinin ve başarılarının mükafatını almıyor, aynı zamanda yeni nesillere, arkasından yetişen yeni sporculara da örnek oluyor, umut oluyor, ışık oluyor. Esasında ben, gerçek ödülün bu olduğunu düşünüyorum. Türk sporunu layık olduğu seviyelere yükseltmek için alın teri döken spor basınımızın değerli emekçileriyle, federasyonlarımızla, antrenörlerimizle, amatör ve profesyonel kulüplerimizle, akademisyenlerimizle, psikoloğundan diyetisyenine, fizyoterapistinden malzemecisine kadar emek veren herkesle iftihar ediyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda daha büyük başarılarla gururlanacağız” ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu şunları söyledi:

“Bizler P&G ve Gillette ailesi olarak, sporun her zaman iyileştirici ve birleştirici gücüne sonsuz şekilde inanarak, uzun bir yola çıktık. Bu serüvende, P&G markamızın gücüyle, sürekli spor ile iç içe olmayı hedefledik. Sporu benimseyen, sporu hayatının bir parçası haline getiren herkesin, her zaman yanında olmayı kendimize bir görev edindik. Dünya’nın en uzun soluklu bu spor organizasyonunun, 7 yıldır paydaşı olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu yıl rekor bir katılımla 5 milyona yakın oy kullanıldığını belirtmek isterim. Bu oy sayısı geçen senelerin yaklaşık iki katına tekabül ediyor, tekrar tüm halkımıza verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederiz. Geride bıraktığımız 2021 yılına dönüp baktığımızda, gurur tablolarını, emek ve azim sonucu gelen madalyaları, zaferleri, kupaları, sevinç gözyaşlarını unutmak mümkün değil. Spor ülkesi olma hedefiyle çıktığımız bu yolda 2021 yılında gelen sportif başarıların, geleceğimize büyük bir ışık tuttuğuna inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, ekiplerine ve ailelerine huzurlarınızda bir kez daha gönülden teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

2021’de Sporun Enleri şu şekilde:

Gillette Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu

Yılın Gillette Gibi Hareketi Ödülü: Konyaspor Takımı ve Teknik Direktörü İlhan Palut

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Busenaz Sürmeneli

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Şengün

Yılın Sporcusu: Mete Gazoz

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Ampute Futbol Milli Takımı

Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü: Simge Aköz

Altınyıldız Classics Ödülü: Mete Gazoz

McDonald’s Kırmızı - Beyaz Kadınlar Ödülü: Necla Güngör Kıragası

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Ada Göney

Old Spice e-Spor Ödülü: Futbolist

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Dünya Etnospor Konfederasyonu

Namık Sevik Özel Ödülü: İrfan Kurtulmuş

Socios.com Taraftar Etkileşimi Ödülü: Galatasaray Spor Kulübü

AXA Sigorta Yılın Antrenörü: Giovanni Guidetti