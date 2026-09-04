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Metin Öztürk'ten flaş iddia: 'Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak'

Metin Öztürk'ten flaş iddia: 'Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak'

4.09.2026 22:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Metin Öztürk'ten flaş iddia: 'Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir'le oynadıkları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Öztürk, "Bu sezonun çok zor geçeceğini gördük" dedi.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Öztürk, maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

"BU SEZONUN ÇOK ZOR GEÇECEĞİNİ GÖRDÜK"

Metin Öztürk açıklamasında, "Kazandığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz. Daha ligin çok başındayız. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi Avrupa sınavı önündeyiz. Bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Hazırlık maçında hocamızı sindirmek için kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor ya?" dedi.

"GÜLDÜRMEYİN BÖYLE PENALTI MI OLUR?"

Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

"Osimhen'in attığı gol, VAR gol dedi de öyle verdi. Bunun VAR'lık neyi var. Penaltı, güldürmeyin böyle penaltı mı olur? Her maç 8 tane penaltı olur böyle. Attığımız gol, ofsayt çizmesini beceremiyorlar. Orta hakem, yan hakem anlaşamıyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor."

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU ENGELLENMEYE ÇALIŞILACAK"

Metin Öztürk ayrıca, "Belli ki bu sene zor geçecek, belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ne yaparsanız yapın Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla yönetimiyle, futbolcusuyla yine şampiyon olacak" açıklamasında bulundu.

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