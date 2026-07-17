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Metin Öztürk'ten Maruf Güneş için açıklama: 'Çok yakında aramıza döneceğine inanıyorum'

Metin Öztürk'ten Maruf Güneş için açıklama: 'Çok yakında aramıza döneceğine inanıyorum'

17.07.2026 18:44:00
Güncellenme:
AA
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Metin Öztürk'ten Maruf Güneş için açıklama: 'Çok yakında aramıza döneceğine inanıyorum'

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak en kısa sürede aralarına döneceğine inandıklarını söyledi.

Güneş'in Sportif AŞ'de birlikte çalıştıkları, uzun yıllardır samimiyetle ve iyi niyetle Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşları olduğunu belirten Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum."

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