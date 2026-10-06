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Mevlüt Aktan kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan kaç yaşında, nereli? Mevlüt Aktan TFF'den neden istifa etti?

Mevlüt Aktan kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan kaç yaşında, nereli? Mevlüt Aktan TFF'den neden istifa etti?

6.10.2026 15:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mevlüt Aktan kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan kaç yaşında, nereli? Mevlüt Aktan TFF'den neden istifa etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, görevinden istifa etti. Peki, Mevlüt Aktan kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan kaç yaşında, nereli? Mevlüt Aktan TFF'den neden istifa etti?
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki, Mevlüt Aktan kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan kaç yaşında, nereli? Mevlüt Aktan TFF'den neden istifa etti?

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MEVLÜT AKTAN KİMDİR?

Mevlüt Aktan, 28 Eylül 1974 tarihinde Rize, Türkiye’de doğdu.

Mevlüt Aktan’ın Kariyeri

Mevlüt Aktan, 6 Haziran 2017 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor’da başkanlık görevine başladı. 18 Temmuz 2024 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. 

Görevleri

Manisa Büyükşehir Belediye Spor

  • Görevi: Başkan

Türkiye

  • Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

MEVLÜT AKTAN TFF'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Ural Aküzüm'ün ardından TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aktan, istifa kararının gerekçesiyle ilgili açıklamasında “Usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #TFF

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