MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında... Akın Gürlek'ten 'soruşturma' açıklaması geldi: 'Hakemlik süreçlerine müdahale' iddiası!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbol hakemlerinin klasman, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavı süreçlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturma kapsamında TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Başkanvekili Ahmet Şahin ve MHK Üyesi Sebahattin Şahin’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, adreslerinde arama yapıldı.

"HAKEMLİK SÜREÇLERİNE MÜDAHALE" İDDİASI

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolun yurttaşların ortak tutkusu ve önemli bir değer olduğunu belirterek, sahadaki rekabetin adil olması ve hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola duyulan güven açısından temel olduğunu ifade etti.

Gürlek, bu kapsamda hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği yönündeki iddiaların incelendiğini bildirdi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 7 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda operasyon düzenlendiğini aktaran Gürlek, 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler bulunuyor:

Ferhat GÜNDOĞDU - MHK Başkanı Ferdi KARADORUK - TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ahmet ŞAHİN - TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Yunus YILDIRIM - TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Sebahattin ŞAHİN - MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Alican SAĞLAR - TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Emre KOSİF - TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı

Gürlek, şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve ofislerinde adli aramalar gerçekleştirildiğini belirtti.

"HİÇ KİMSENİN MAKAMI HUKUK KARŞISINDA AYRICALIK DEĞİL"

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Gürlek, sporseverlerin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerinin ve adalet beklentilerinin farkında olduklarını söyledi.

Gürlek, "Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir" ifadelerini kullandı.

"TEMİZ FUTBOL MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Hakemlik süreçlerine ilişkin iddiaların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddialara karşı "temiz futbol mücadelesinin" sürdürüleceğini kaydetti.

Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 29, 2026

TFF'nin 2026-2027 sezonu için hakem ve gözlemci klasmanlarının belirlenmesine yönelik kural sınavı ve seminer takvimi daha önce yayımlanmıştı.