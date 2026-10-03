MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu’nun yürüttüğü, kamuoyunda “hakemler dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

Gündoğdu'nun avukatlarının açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, Görevi Kötüye Kullanma ve Tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur.

Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır.

Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir."