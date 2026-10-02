MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Hakem atamalarına usulsüz müdahale

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında gerçekleşen hakem atamalarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında gerçekleşen WhatsApp yazışmalarında, hakem ve VAR atamalarına ilişkin görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.

"DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN"

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü. Yazışmalarda Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.

Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol’un "Erkan Engin olsun başkanım" dediği görüldü. Ardından Kol’un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Devam eden yazışmalarda Yasin Kol’un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı belirlendi. Ferhat Gündoğdu’nun "Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin" diye sorduğu, Yasin Kol’un ise "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu’nun "Atilla var Özgür abi avar olsun" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

"SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM"

Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı görüldü. Yasin Kol’un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu’ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

İşte o yazışmalar:

YASİN KOL'UN İFADESİ

Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın hakem sınavı kağıtlarındaki şaibe iddiaları, hakem klasmanları ve atamalarındaki usulsüzlükler ile hakemlere yönelik baskı (mobbing) iddiaları üzerine odaklandığı belirtiliyor. Ayrıca şüpheliler ile hakemler arasındaki WhatsApp yazışmaları da incelemeye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mevcut yönetiminde kriz çıktı. MHK'nin diğer 8 kurul üyesinden peşin istifa dilekçesi alınmış olmasına rağmen, Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhütte bulunmadığı ortaya çıktı. TFF ana statüsünün 43. maddesine göre kurul üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamadığı için federasyon hukuki bir çıkmaza girdi.

Gündoğdu ve ekibinin bu saatten sonra göreve devam edemeyeceği öngörülürken, yerine yabancı bir başkanın getirilmesi dahil olmak üzere Anthony Taylor ve Mustafa Kamil Abitoğlu gibi isimler spor kamuoyunda konuşulmaya başlandı.