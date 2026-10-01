MHK soruşturmasında dikkat çeken iddia: Eski hakem Süleyman Abay'ın ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasının etkileri sürüyor.

Soruşturmada eski hakem Süleyman Abay'ın 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Süleyman Abay

SÜLEYMAN ABAY'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin eski hakem Süleyman Abay'ın 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı.

FERHAT GÜNDOĞDU İLE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İDDİASI

Süleyman Abay ifadesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

Ferhat Gündoğdu

Abay, Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı döneminde kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını belirtti.

Süleyman Abay FETÖ suçlamasına ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma neticesinde yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir tespit yapılamadığı belirtilmiş ve savcılık tarafından bu konuyla alakalı Takipsizlik kararı verilmiştir" dedi.

Ahmet Şahin

SÜLEYMAN ABAY, AHMET ŞAHİN'İ İŞARET ETTİ

Eski hakem Abay, Ferhat Gündoğdu'nun ekibinde yer alan ve daha sonrasında istifa eden Ahmet Şahin'e ise dikkat çekti.

Abay ifadesinde, "Bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Süleyman Abay'ın ifadesi şu şekilde:

"Ben hakem olarak görev yaptığım dönem içerisinde 2015 yılında yönettiğim Trabzon-Konya maçı sonrasında dönemin Trabzonspor başkanı olan ve şu an TFF başkanı olan İbrahim HACIOSMANOĞLU o dönem görev yapan hakemlere yönelik (yaklaşık 20 hakem ve gözlemciden oluşan) 2016 yılında "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak, Tehdit, Şantaj ve topluma infial yaratacak eylem ve davranışlarda bulunmak suçlamasında bulundu, hakkımızda suç duyurusunda bulundu, bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılıp daha sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma neticesinde yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir tespit yapılamadığı belirtilmiş ve savcılık tarafından bu konuyla alakalı Takipsizlik kararı verilmiştir. Bunun üzerine aktif olarak görevimize devam ettik."

"8 Mart 2022 tarihinde bir sabah ligler devam ederken dönemin MHK başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU hakem ve gözlemci listesi açıkladı, bu sırada lig devam ediyordu, bu yapılan işlem ilk kez gerçekleştirilen bir durumdur. Ligler devam ederken hakem ve gözlemci listesinin değiştirilmesi talimatlara ve usullere aykırıdır. Bu açıklanan listeyi basından öğrendim. Ben ve benimle birlikte görev yapan diğer hakem ve gözlemciler liste dışında kaldık ve bunun üzerine TFF Tahkim kuruluna başvuru yaptık. 26.03.2022 tarihinde duruşmalı olarak yapılan Tahkim Kurulu sonrası verilen karar ile haklı olduğumuz tespit edilerek görevimize iade edildik. Bunun üzerine MHK başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU yaklaşık 1-2 hafta sonra görevinden istifa ederek ayrıldı. Bunun üzerine gelen yeni MHK başkanı ile hakemliğime devam ettim, yaş haddinden dolayı hakemliği bıraktıktan sonra hakem gözlemciliği ve sonrasında MHK üyeliği yaptım."

"2024-2025 sezonu başında 27.07.2024 tarihinde açıklanan hakem ve gözlemci listesinde ismim bulunmaktaydı. Bu liste açıklandıktan sonra seminere katıldım. Semineri başarılı bir şekilde tamamladım. Ligler başladı. Daha sonrasında Yine teamüllere aykırı bir şekilde 28.08.2024 tarihinde ikinci bir yeni liste yayınlandı. Bu listede ismim yoktu. Görevim sonlandırılmıştı. Bunun üzerine Tahkim Kuruluna başvuruda bulundum. Tahkim Kurulu 4 ret 3 onay ile oy çokluğu ile başvurumu reddetti. Bu kararı ifademin ekinde dosyaya eklenmek üzere sunuyorum. Şu an bu dosyam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bulunuyor. Halen dava devam etmektedir. Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerinin ortak özelliği 2015 yılında TFF başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır."

"8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve şu an yeniden Ferhat GÜNDOĞDU ekibinde yer alan ancak geçen sezon ortasında istifa edip ayrılan Ahmet ŞAHİN vardır. Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir. Ahmet ŞAHİN inşaat işi yapmaktadır. Kendisi AS İnşaat isimli firmanın sahibidir. Futbol camiasında son dönemde dile getirilen "YAPI" kelimesinin karşılığı olarak Ahmet ŞAHİN'in (Seyahat Programları, kimlerle nerelere gittiği v.b.) incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır. Ferhat GÜNDOĞDU ile herhangi bir şahsi husumetimiz olmadı. Kendisinin de benimle olmadığını düşünüyorum. Ancak insanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum. Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet ŞAHİN'in de olduğunu düşünüyorum."