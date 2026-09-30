MHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismarı görüntüleri çıktı!

MHK soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dijital incelemede dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı.

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’un kullandığı telefon numarasıyla doğrulanan WhatsApp hesabı üzerinden çocukların istismar edildiği cinsel içerikli video dosyasının yüklendiği tespit edildi.

NCMEC RAPORU DOSYADA YER ALDI

Bilirkişi raporunda, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) 184346648 sayılı raporunda, 11 Ocak 2024 günü saat 17.46’da WhatsApp üzerinden söz konusu çocuğun cinsel istismarı içerikli videonun yüklendiği kaydedildi. Raporda, hesabın Ferdi Karadoruk'a ait telefon numarası ile doğrulandığı ve işlem sırasında yine Karadoruk'a ait IP adresinin kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Rapora, görüntülerin internette sıradan bir aramayla ya da genel pornografik siteler üzerinden erişilebilecek nitelikte olmadığı, bu tür içeriklerin genellikle özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edildiği yönündeki değerlendirmeye de yer verildi.

FERDİ KARADORUK KENDİNİ SAVUNDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, söz konusu WhatsApp hesabının doğrulandığı numaranın olay tarihinde Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirlendi. Karadoruk ifadesinde, hattı 18 yıldır kendisinin kullandığını ve hattın annesinin üzerine kayıtlı olduğunu kabul etti.

Karadoruk, içeriği kendisinin paylaşmadığını savunurken, Ocak 2024’te WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve hesabının hacklendiğini ileri sürdü.

E-POSTA KAYITLARINDA HACKLENME BULGUSU YOK

Karadoruk, hesabının ele geçirildiği iddiasıyla 15 Ocak 2024’te WhatsApp destek birimine e-posta gönderdiğini belirterek buna ilişkin ekran görüntülerini soruşturma dosyasına sundu. Ancak bilirkişi incelemesinde e-postaya ilişkin farklı bir ayrıntı ortaya çıktı.

Karadoruk’un WhatsApp’a gönderdiği "Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!" başlıklı e-postada, hesabının erişime kapatılmasından şikâyet ettiği belirlendi. Bununla birlikte e-postada hesabın üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiğine ilişkin herhangi bir bildirim bulunmadığı tespit edildi.

Bilirkişi raporunda dikkat çekilen bir diğer ayrıntı ise tarih oldu. Karadoruk’un WhatsApp destek birimine başvurduğu 15 Ocak 2024 tarihinin, NCMEC raporunun PDF olarak oluşturulduğu tarihle aynı olduğu belirtildi.

BİLİRKİŞİ HACKLENME VERİSİNE ULAŞAMADI

Raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yüklediği veya indirdiği belirlenen hesapların NCMEC tarafından raporlanmasının ardından, ilgili platformların bu hesaplara erişimi engelleyebildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Karadoruk’un WhatsApp hesabının erişime kapatılmasının, hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği anlamına gelmediği değerlendirmesi yapıldı. Adli Bilişim-HTS Analiz Uzmanı İbrahim Erol tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, dosyadaki verilerin incelenmesi sonucunda Karadoruk’un olay tarihinde kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiği iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadığı kanaatine yer verildi.