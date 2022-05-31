Michy Batshuayi için Tottenham sürprizi!
İngiliz basını, Tottenham'ın bu yaz transfer politikasına dair bir yazı kaleme aldı. Haberde, Chelsea'den ayrılacak Batshuayi'nin de Tottenham'da Harry Kane için güçlü bir yedek olabileceği belirtildi.
İngiliz basını, Premier Ligi 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alan Tottenham için bir transfer yazısı kaleme aldı.
Londra temsilcisinin, Devler Ligi biletiyle yaklaşık 175 milyon Euro'luk bir gelir elde ettiği vurgulanırken, yapılacak transferler içinde Michy Batshuayi'nin de adı yer aldı.
KANE İÇİN GÜÇLÜ BİR YEDEK
Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, eski oyuncularıyla çalışmayı sevdiği belirtilirken, Chelsea'de birlikte görev aldığı Batshuayi'nin de santrfor mevkiinde Harry Kane için güçlü bir yedek olabileceği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'TA 14 GOL ATTI
Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 42 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.
TOTTENHAM'DA DİĞER HEDEFLER
Öte yandan haberde Tottenham'da Batshuayi dışındaki diğer transfer hedeflerine de değinildi. İngiliz ekibinin, Inter ile sözleşmesi sona eren Ivan Perisic ile sözleşme imzalamasının yakın olduğu vurgulanırken; Stefan De Vrij, Antonio Candreva, Ruben Loftus-Cheek ve Christian Eriksen gibi isimlerle de ilgilendiği öne sürüldü.
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