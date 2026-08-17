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Michy Batshuayi'nin yeni adresi resmen belli oldu!

Michy Batshuayi'nin yeni adresi resmen belli oldu!

17.08.2026 21:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Michy Batshuayi'nin yeni adresi resmen belli oldu!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Abha Club, 32 yaşındaki Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
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Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyerek Türk futbolunda iz bırakan Michy Batshuayi, kariyerinde yeni bir maceraya adım attı.

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Belçikalı santrfor, Suudi Arabistan temsilcisi Abha Club ile el sıkıştı.

32 yaşındaki golcü, yeni kulübüyle resmi sözleşmeye imza atarak transferini tamamladı.

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SÜPER LİG DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia ve Marsilya gibi Avrupa futbolunun önemli takımlarında forma giyen deneyimli oyuncu, Türkiye macerasında ise sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadı. Batshuayi, üç büyük kulübün formasını da giyerek dikkat çeken bir kariyer istatistiğine imza attı.

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