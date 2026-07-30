Cumhuriyet Gazetesi Logo
Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paylaş

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

30.07.2026 09:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Midtjylland ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı devam ediyor.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Mike Tullberg'in çalıştırdığı Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

MCH Arena'da oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jhon Brooks'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus kanalından şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MUHTEMEL RAKİP

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibi olacak.

İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Çekya temsilcisi Hradec Kralove, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİDTJYLLAND MAÇI KAMP KADROSU

Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Cumali Gürsel, Ozan Sevim, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

İyileşme süreci devam eden Wilfred Ndidi ile Felix Uduokhai ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Midtjylland

İlgili Haberler

Lucumi transferinde Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş rakip
Lucumi transferinde Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş rakip Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Lucumi için Como'nun devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda karşı karşıya geleceği Midtjylland maçının kadrosunu açıkladı.
Önder Özen açıkladı... Beşiktaş'tan ayrılacak isimler belli oldu!
Önder Özen açıkladı... Beşiktaş'tan ayrılacak isimler belli oldu! Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önder Özen, siyah-beyazlı takım ile yollarını ayıracak futbolcuları duyurdu.