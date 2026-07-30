Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı devam ediyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Mike Tullberg'in çalıştırdığı Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
MCH Arena'da oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.
MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jhon Brooks'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus kanalından şifreli bir şekilde yayımlanacak.
MUHTEMEL RAKİP
Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibi olacak.
İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Çekya temsilcisi Hradec Kralove, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
MİDTJYLLAND MAÇI KAMP KADROSU
Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Cumali Gürsel, Ozan Sevim, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."
İyileşme süreci devam eden Wilfred Ndidi ile Felix Uduokhai ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.