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Midtjylland maçı öncesi Beşiktaş'a Wilfred Ndidi'den kötü haber!

Midtjylland maçı öncesi Beşiktaş'a Wilfred Ndidi'den kötü haber!

21.07.2026 18:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Midtjylland maçı öncesi Beşiktaş'a Wilfred Ndidi'den kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk edecek Beşiktaş'ta 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Wilfred Ndidi'nin sakatlandığı duyuruldu.
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Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Nijeryalı orta saha oyuncusunun gerçekleştirilen kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 21:00'de UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında kendi sahasında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

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