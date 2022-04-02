Miha Zajc: 'Derbi öncesi 3 puan çok iyi'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki ilk golün sahibi Miha Zajc, maçın ardından yaptığı açıklamada gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesi öncesi alınan üç puanın öneminden bahsetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 18:33
Miha Zajc: 'Derbi öncesi 3 puan çok iyi'
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Zajc, "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Miha Zajc, karşılaşmanın 76. dakikasında kenara alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.



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