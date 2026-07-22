Mike Tullberg'den Beşiktaş açıklaması: 'Onlara saygı duyuyoruz ama...'

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tullberg, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz, büyük bir tarihi var. Geçen sene de son aylarda oldukça iyiydi. Yakın dönemde yeni oyuncular aldılar, hocaları değişti. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İki maçta da Beşiktaş'ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A OLAN SAYGISIZLIK DEĞİL AMA..."

Beşiktaş'ın Avrupa'nın en iyi statlarından birine sahip olduğunu aktaran Tullberg, "1 yıldır bu kulüpteyim. Geçen sene karar aldık. Herhangi bir maçta rakip takım hakkında konuşmuyoruz. Biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Bu, Beşiktaş'a olan saygısızlık değil ama kendi oyuncularıma odaklandım ve onlarla ilgili konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini aktaran Tullberg, şunları kaydetti:

"Bizde 17 farklı milletten oyuncu var. Tam olarak tipik bir Danimarka takımı değiliz. Finansal gücümüz çok yok ama kendi stilimize göre oynuyoruz. Geçen sene de büyük takımlara karşı iyi mücadele verdik, yarın da buna odaklanacağız."