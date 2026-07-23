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Mike Tullberg'den Beşiktaş maçı açıklaması: 'Skordan dolayı biraz rahatım'

Mike Tullberg'den Beşiktaş maçı açıklaması: 'Skordan dolayı biraz rahatım'

23.07.2026 23:57:00
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AA
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Mike Tullberg'den Beşiktaş maçı açıklaması: 'Skordan dolayı biraz rahatım'

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Danimarka ekibi Midtjylland'da teknik direktör Mike Tullberg, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Tullberg, sonuçtan ve oyundan memnun olduğunu söyledi.
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Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Danimarkalı çalıştırıcı, "Mücadelenin başında bir şans yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Sonra kırmızı kart gördük. Hakem sahada bunu verdiyse 'Kırmızı kart doğrudur' diyebiliriz. Takımın oynadığı oyundan memnunum ve gururluyum. Maçın bir kısmında 4-4-1'den 5-3-1'e geçmek zorunda kaldık. Sistem değişikliğinden sonra Beşiktaş'ı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. Biraz şanslıydık. Ancak sonuçtan ve takımın gösterdiği performanstan memnunum" ifadelerini kullandı.

"SKORDAN DOLAYI BİRAZ RAHATIM"

Avrupa kupalarında tecrübeli bir takım olduklarını vurgulayan Mike Tullberg, "Avrupa'da oynamayı iyi biliyoruz. Ben 41 maçta görev aldım. Bir golden fazla bir skorla yenilmedim. O yüzden bugünkü skordan dolayı biraz rahatım. Tabii ki 11'e 11 oynasak daha iyi olabilirdi ama şartlar bu şekilde gelişti. Beşiktaş taraftarı çok özel bir atmosfer oluşturuyor. 6 yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ancak burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı" diye konuştu.

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