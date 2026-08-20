Milan, Diego Moreira’yı kadrosuna kattı

Milan, hücum hattını Diego Moreira ile güçlendirdi. İtalyan kulübü, Strasbourg forması giyen Belçikalı kanat oyuncusunun transfer edildiğini resmen açıkladı. Moreira, Milan ile 30 Haziran 2031’e kadar geçerli sözleşmeye imza attı.

Genç futbolcu, kırmızı-siyahlı ekipte 22 numaralı formayı giyecek.

BENFICA ALTYAPISI

6 Ağustos 2004’te Belçika’nın Liege kentinde dünyaya gelen Diego Moreira, futbol eğitimine Standard Liege altyapısında başladıktan sonra Benfica’ya geçti.

Portekiz ekibinde gelişimini sürdüren Moreira, 2021-22 sezonunda UEFA Gençlik Ligi’ni kazanan U19 takımının önemli parçalarından biri oldu. Genç oyuncu, birkaç ay sonra U20 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

Moreira, sonraki sezon Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez sahaya çıktı.

HIZIYLA ÖNE ÇIKIYOR

2023 yazında Chelsea’ye transfer olan Moreira, İngiliz ekibinin A takımındaki ilk maçına 30 Ağustos’ta Wimbledon ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasında çıktı.

2023-24 sezonunda Lyon forması da giyen Belçikalı oyuncu, 2024 yazında Strasbourg’a bonservisiyle transfer oldu.

Fransa’da geçirdiği dönemde hızı, bire birdeki etkinliği ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle öne çıkan Moreira, Strasbourg’da Ligue 1’in dikkat çeken genç oyuncularından biri haline geldi.

MİLLİ TAKIMINI DEĞİŞTİRDİ

Diego Moreira, milli takım kariyerinin ilk bölümünde Portekiz’i temsil etti.

Alt yaş kategorilerinde Portekiz formasını giyen ve 2023 Avrupa U21 Şampiyonası’nda mücadele eden kanat oyuncusu, 2025’ten itibaren tercihini Belçika’dan yana kullandı.

Belçika A Milli Takımı’ndaki ilk maçına 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde çıkan Moreira, ardından 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.