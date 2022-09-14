Milan - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekip Milan, kendi sahasında Hırvat kulüp Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 19:45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan, kendi sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.
Saat 19:45'te başlayacak mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, Devler Ligi'nin ilk haftasında Salzburg deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Dinamo Zagreb ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.
Video Haberler
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'