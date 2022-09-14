Milan - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekip Milan, kendi sahasında Hırvat kulüp Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:36
Milan - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan, kendi sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.

Saat 19:45'te başlayacak mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, Devler Ligi'nin ilk haftasında Salzburg deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Dinamo Zagreb ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.


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