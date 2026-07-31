Milan efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalyan futbolunun ve Milan'ın efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Kariyerinde yalnızca Milan'ın formasını terleten Franco Baresi, takımı ile 6 kez Serie A'da zafere ulaşırken 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İtalya Süper Kupa ile 2'şer Kıtalararası Kupa ile Serie B şampiyonluğu yaşamıştı.
Efsane futbolcu, İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.
Baresi'nin vefatını açıklayan Milan, efsanesine veda etti.
İşte Milan'ın paylaşımı:
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026