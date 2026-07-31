Milan efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalyan futbolunun ve Milan'ın efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde yalnızca Milan'ın formasını terleten Franco Baresi, takımı ile 6 kez Serie A'da zafere ulaşırken 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İtalya Süper Kupa ile 2'şer Kıtalararası Kupa ile Serie B şampiyonluğu yaşamıştı.

Efsane futbolcu, İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

Baresi'nin vefatını açıklayan Milan, efsanesine veda etti.

İşte Milan'ın paylaşımı: