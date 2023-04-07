Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında kendi sahasında Empoli'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:19
Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Paolo Zanetti'nin takımı Empoli'yi konuk edecek.

MILAN - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MILAN - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Napoli deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Empoli ise kendi sahasında konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etmişti.


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