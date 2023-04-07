Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında kendi sahasında Empoli'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Paolo Zanetti'nin takımı Empoli'yi konuk edecek.
MILAN - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MILAN - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta Napoli deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Empoli ise kendi sahasında konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etmişti.
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