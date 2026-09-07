Milan'ı konuk eden Juventus puanı 90+2'de kaptı!

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus, sahasında Milan'ı ağırladı. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Milan, 68. dakikada Alphadjo Cisse ile 1-0 öne geçti Juventus'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Federico Gatti attı.

ZEKİ ÇELİK FORMA GİYDİ

Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 88 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus ise Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milan, ligin gelecek haftasında Lazio deplasmanına gidecek.