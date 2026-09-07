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Milan'ı konuk eden Juventus puanı 90+2'de kaptı!

Milan'ı konuk eden Juventus puanı 90+2'de kaptı!

7.09.2026 00:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milan'ı konuk eden Juventus puanı 90+2'de kaptı!

Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in takımı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Milan ile 1-1 berabere kaldı.
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İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus, sahasında Milan'ı ağırladı. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Milan, 68. dakikada Alphadjo Cisse ile 1-0 öne geçti Juventus'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Federico Gatti attı.

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ZEKİ ÇELİK FORMA GİYDİ

Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 88 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus ise Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milan, ligin gelecek haftasında Lazio deplasmanına gidecek.

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