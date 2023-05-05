Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Lazio maçı hangi kanalda yayımlanacak?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya gelecek. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Lazio maçı hangi kanalda yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:27
Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Lazio maçı hangi kanalda yayımlanacak?
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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Lazio kozlarını paylaşacak.

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Napoli'nin ardından Lazio ve Milan, ligi üst sıralarda bitirmek istiyor.

MILAN - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Serie A'nın 34. haftasında oynanacak Milan ile Lazio karşılaşması 6 Mayıs Cumartesi (yarın) günü TSİ 16:00'da başlayacak.

MILAN - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport 2 ekranın naklen yayımlanacak.


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