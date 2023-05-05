Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Lazio maçı hangi kanalda yayımlanacak?
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya gelecek. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Lazio maçı hangi kanalda yayımlanacak?
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Lazio kozlarını paylaşacak.
Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Napoli'nin ardından Lazio ve Milan, ligi üst sıralarda bitirmek istiyor.
MILAN - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?
Serie A'nın 34. haftasında oynanacak Milan ile Lazio karşılaşması 6 Mayıs Cumartesi (yarın) günü TSİ 16:00'da başlayacak.
MILAN - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport 2 ekranın naklen yayımlanacak.
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