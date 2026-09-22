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Milan Skriniar'dan Fenerbahçe itirafı: 'Sanki bir tahterevallideymişsiniz gibi'

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe itirafı: 'Sanki bir tahterevallideymişsiniz gibi'

22.09.2026 16:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milan Skriniar'dan Fenerbahçe itirafı: 'Sanki bir tahterevallideymişsiniz gibi'

Milan Skriniar, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla oynanan maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Deneyimli stoper, Fenerbahçe kariyerini ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

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Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Moldova ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, sezon şu ana kadarki bölümünü değerlendirirken sarı-lacivertli takımdaki kariyeri, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e değindi.

Skriniar açıklamasında, "Türkiye'de her zaman çok hareketli bir ortam var. 1,5 yıldır buradayım ve şimdiden üç teknik direktör, üç başkan ve üç sportif direktör gördüm. Sanki bir tahterevallideymişsiniz gibi. Çok büyük bir kulüp ve duygular da işin bir parçası. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık, bu inanılmaz bir şey" dedi.

Tecrübeli oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Takımdaki atmosfer iyi, her ne kadar Süper Lig'e istediğimiz gibi başlamamış olsak da yavaş yavaş hedefimiz olan üst sıralara doğru ilerliyoruz. Lig ivme kazanıyor, takımlar gerçekten çok iyi. Sadece harika oyuncular değil, aynı zamanda iyi Avrupalı ​​teknik direktörler de var. Türkiye'deki lig zorlu. Amacımız şampiyonluğu kazanmak."

"DUYDUĞUMDA ŞAŞIRDIM"

Şampiyonlar Ligi'n değinen deneyimli futbolcu, "Lig aşamasına kalmayı hedefledik. Avrupa'nın elit takımları arasında yer aldığımız için bunun kolay olmadığını biliyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimde takımın Şampiyonlar Ligi'nin kaç yıldır oynanmadığını duyduğumda şaşırdım" dedi.

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