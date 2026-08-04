Milan Skriniar'dan Nathan Ake'ye övgü: 'Benim için sürpriz olmadı'

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Sturm Graz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Milan Skriniar, kazanarak avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi.

Camia için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Skriniar, "Bu maçın bizler, taraftarlar ve camia için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk maçı evimizde, taraftarımız önünde oynamak avantaj olacak. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Hep birlikte ikinci maç öncesi avantajlı bir skor almak istiyoruz" diye konuştu.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

Taraftarların antrenmana gelecek olmasının kendilerine ekstra motivasyon sağlayacağını aktaran Skriniar, şunları kaydetti:

"Ake'nin performansı benim için sürpriz olmadı. Kendisinin ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Çok profesyonel ve tecrübeli bir isim. Kendisi sadece bana değil tüm takıma yardımcı oluyor. Onunla oynuyor olmak bana iyi hissettiriyor. Birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak birlikte daha iyi olmak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar birlikte iyi iş çıkarttık. Hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Her zaman daha iyi olmak istiyoruz."