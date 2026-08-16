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Milan Skriniar'dan sert sözler: 'Utanç verici'

Milan Skriniar'dan sert sözler: 'Utanç verici'

16.08.2026 00:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milan Skriniar'dan sert sözler: 'Utanç verici'

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, 2-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

Milan Skriniar, "Utanç verici! Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip bekleyecekti hatamızı, bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için. Kendi kendimize kaybettik. Rakip kalede şanslar yarattık ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu" dedi.

"PANİK HAVASI OLUŞTU"

Milan Skriniar, "Acele ettik yediğimiz 2. golden sonra. İlk 2-3 dakika ufak bir panik havası oluştu. Bu hissiyat oluşmuş olabilir. İlk yarıda da birazcık daha sabırlı olabilirdik, acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımıza uygun atak yapmalıydık. Böyle olunca da, acele edince de sonuç bu oluyor" diye konuştu.

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