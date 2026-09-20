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Milan üç puanı 3 golle aldı: Beş maçlık seri yakaladı!

Milan üç puanı 3 golle aldı: Beş maçlık seri yakaladı!

20.09.2026 23:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milan üç puanı 3 golle aldı: Beş maçlık seri yakaladı!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında kendi evinde ağırladığı Lecce'yi 3-0 mağlup etti.
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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Lecce'yi konuk etti. 

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christian Pulisic, 61. dakikada Adrien Rabiot ve 73. dakikada Diego Moreira kaydetti.

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5 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİ

Bu sonuçla birlikte ligde 3 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaşan Milan, yenilgisiz serisini 5 maça çıkardı.

Milan bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Lecce 6 puanda kaldı.

Milan, milli ara sonrasında 11 Ekim'de deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.

Lecce ise aynı gün sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak

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