Milan üç puanı 3 golle aldı: Beş maçlık seri yakaladı!

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Lecce'yi konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christian Pulisic, 61. dakikada Adrien Rabiot ve 73. dakikada Diego Moreira kaydetti.
5 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİ
Bu sonuçla birlikte ligde 3 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaşan Milan, yenilgisiz serisini 5 maça çıkardı.
Milan bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Lecce 6 puanda kaldı.
Milan, milli ara sonrasında 11 Ekim'de deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.
Lecce ise aynı gün sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak