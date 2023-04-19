Milan yarı finale adını yazdırdı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Toplamda 2-1'lık skora ulaşan Milan yarı finale adını yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında iki İtalyan devi Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan Milan yarı finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Milan 42. dakikada Giroud'un golüyle öne geçerken Napoli'nin tek golü ise 90+3'te Osimhen'den geldi. Maçın 22. dakikasında Giroud, 82. dakikasında ise Napoli'nin Gürcü yıldızı Kvaratskhelia penaltı atışından yararlanamadı.
Milan yarı finalde Inter - Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- 'Seçime kadar çık açıkla seni insan içine çıkarmam'
- Akşener ilk kez konuştu
- Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya göndermesi
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo