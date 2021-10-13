Milan'ın kalecisi Maignan, 10 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak
Milan'ın 26 yaşındaki Fransız kalecisi Maignan, 10 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın geçirdiği operasyon sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız file bekçisinin sol bileğinin artroskopik muayenesinde bir bağda yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Maignan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve yapılan müdahaleyle skafoid kemiğine vida takıldığı bildirildi.
Fransız file bekçisinin, operasyon sonrasında 6 hafta boyunca dinleneceği ve yeşil sahalardan toplamda 10 hafta uzak kalacağı ifade edildi.
Milan, Maignan'ı bu sezon başında Fransa'nın Lille takımından transfer etmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ’den kritik açıklama
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Tartışma yaratan ilana açıklama geldi
- Bilal Erdoğan'dan ilk TÜGVA açıklaması
- Erdoğan'a şok üstüne şok
- Dolar uçtu, bakanlıktan döviz büroları açıklaması geldi
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu