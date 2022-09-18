Milan'ın serisine Napoli son verdi
İtalya Serie A'da Napoli deplasmanda Milan'ı 2-1 mağlup ederek rakibine bu sezon ilk mağlubiyet yaşattı.
İtalya Seria A'da Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan müsabakayı Napoli 2-1'lik skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Matteo Politano ve 78. dakikada Giovanni Simeone attı. Milan'ın tek golü ise 69. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.
Napoli'den Kim Min Jae, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Eljif Elmas ise 87. dakikada oyuna girdi.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 14'e yükseltti. Bu sezon ligde ilk kez mağlup olan Milan da 14 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Napoli, sahasında Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino'yu ağırlayacak. Milan, Empoli deplasmanına konuk olacak.
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