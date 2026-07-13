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Milletler Ligi'nde Final Etabı'nın maç programı belli oldu

Milletler Ligi'nde Final Etabı'nın maç programı belli oldu

13.07.2026 18:17:00
Güncellenme:
AA
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Milletler Ligi'nde Final Etabı'nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı belli oldu.

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Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Kanada'yı elemesi halinde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

Çeyrek finalde İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya maçları ise 22 Temmuz'da yapılacak.

Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

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