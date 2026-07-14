Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor... Filenin Efeleri'nin rakibi Sırbistan!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında çarşamba günü ev sahibi Sırbistan ile mücadele edecek.

Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynayacak milliler, Sırbistan ile TSİ 21.00'de karşılaşacak.

İkinci etap sonunda Türkiye 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alırken, Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İLK 7'DE TAMAMLAMASI GEREKİYOR

VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, yarın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselecek.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta müsabakalarında ayrıca Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

KADRO

Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz Çarşamba::

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz Cuma:

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz Pazar:

14.00 Türkiye-İran