Milletler Ligi şampiyonu yurda döndü... Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama

Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Filenin Sultanları, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yapılan açıklamalar şu şekilde:

Gizem Örge: "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine."

Daniele Santarelli: "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize."

Gizem Örge: "Emeği geçene herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyüktü ama yapacak büyük işlerimiz var. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere."