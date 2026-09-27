Milli ara ne zaman bitecek? 2026-2027 Milli ara kaç gün sürecek?

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta maçlarının ardından milli maçlar nedeniyle ara verildi. A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle başlayan milli maç döneminin bitiş tarihi belli olurken, futbolseverler “Milli ara ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026-2027 sezonunda milli ara ne zaman sona erecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Buna göre; Milli ara 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim'de sona erecek.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR A LİGİ MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında milli ara döneminde dört önemli karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

25 Eylül 2026 Cuma,

21.45: Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 Pazartesi,

21.45: Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 Cuma,

21.45: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 Pazartesi,

21.45: İtalya - Türkiye