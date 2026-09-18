Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Fenerbahçe, milli maç arası öncesinde Eyüpspor'u konuk edecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak maçın ilk 11'ini belirledi.
Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak.
TRT Spor'un haberine göre sağ bekte Mert Müldür'ün yokluğunda Nelson Semedo görev alacak.
Stoper tandemi ise Milan Skriniar ve Nathan Ake'den oluşacak.
Sol bekte ise forma Archie Brown'da olacak.
İsmail Kartal, orta sahada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve N'golo Kante üçlüsünü bozmayacak.
İleride ise Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi gol kovalayacak.