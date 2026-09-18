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Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi
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Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

18.09.2026 18:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

Trendyol Süper Lig'de Eyüspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11 için kararını verdi.

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Fenerbahçe, milli maç arası öncesinde Eyüpspor'u konuk edecek. 

 

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

Teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak maçın ilk 11'ini belirledi.

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak.

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

TRT Spor'un haberine göre sağ bekte Mert Müldür'ün yokluğunda Nelson Semedo görev alacak. 

 

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

Stoper tandemi ise Milan Skriniar ve Nathan Ake'den oluşacak.

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

Sol bekte ise forma Archie Brown'da olacak.

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

İsmail Kartal, orta sahada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve N'golo Kante üçlüsünü bozmayacak. 

 

Milli ara öncesi kritik mücadele: İsmail Kartal, Eyüpspor maçının 11'ini belirledi

İleride ise Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi gol kovalayacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail kartal #eyüpspor

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