Milli atıcı Egemen Ağca Avrupa şampiyonu!

Milli atıcılar, Yunanistan'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda Egemen Ağca, trap genç erkekler kategorisinde mücadele etti.

EGEMEN AĞCA AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli sporcu, final atışlarında 27 puan toplayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Hüseyin Efe Özmen

Egemen Ağca, Fehmi Gezer ve Hüseyin Efe Özmen'den oluşan trap genç erkek takımı ise elde ettikleri 351 puanla, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyondaki madalya sayısını 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseltti.