2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Milli boksör Havvanur Kethüda kimdir? Havvanur Kethüda nereli, kaç yaşında?

HAVVANUR KETHÜDA KİMDİR?

Havvanur Kethüda 2007 yılında doğdu. Sekiz yıl basketbol oynadıktan sonra 2023 yılında boksa başlayan Kethüda, üç aylık hazırlık döneminin ardından katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Aynı yıl Romanya'nın Ploiești kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kilo finalinde Litvan Kamile Balukevičiūtė'yi ilk rauntta hakem kararıyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

2024 yılında Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kilo finalinde Ukraynalı Karyna Zverieva'yı ilk rauntta mağlup ederek altın madalya kazandı.

Aynı yıl Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele etti. Finalde Özbek Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Mart 2025'te Budva'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'nın +81 kilo finalinde Kazak Sabina Zhaksylyk'i mağlup ederek altın madalya kazandı. Turnuvanın en iyi kadın boksörü seçildi.

Ekim ayında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen Avrupa U19 Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kilo finalinde Ukraynalı Olena Chernokolenko'yu yenerek üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

2026 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +80 kilo finalinde Şeyma Düztaş'ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

63. Belgrad Uluslararası Boks Turnuvası'nın finalinde Sırp Sara Miljković'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

HAVVANUR KETHÜDA AVRUPA ŞAMPİYONU MU OLDU?

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında 19 yaşındaki Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.