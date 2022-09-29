Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye İtalyan talip!
İtalyan basını, bu sezon İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de forma şansı bulamayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile Serie A ekibi Inter'in ilgilendiğini yazdı.
Leicester City'de bu sezon kötü bir dönem yaşayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Inter, stoper oyuncusunu transfer etmek istiyor.
ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR
Haberde, Inter'in 26 yaşındaki stoper için devre arasında hamle yapacağı bildirildi.
Öte yandan milli futbolcuyla İspanyol kulüp Atletico Madrid'in de ilgilendiği ifade edildi.
Bu sezon Premier Lig'de süre alamayan Çağlar Söyüncü, sadece EFL Kupası'nda 1 maçta mücadele etti.
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